Назначен глава Службы протокола Президента РК

Михно Дмитрий назначен начальником Службы протокола Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.
Фото: Акорда
Распоряжением главы государства Михно Дмитрий Леонидович назначен начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении Акорды.
До назначения Михно являлся заместителем шефа протокола Президента.
В свою очередь, Мади Атамкулов освобожден от должности шефа протокола Президента.
Касым-Жомарт Токаев также подписал указ, которым Протокол Президента Республики Казахстан переименован в Службу протокола Президента Республики Казахстан.
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