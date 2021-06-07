В столице прошел турнир "Duathlon Olympic day"

В Ботаническом саду Нур-Султана прошел турнир "Duathlon Olympic day", посвященный Международному Олимпийскому дню, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие организовано акиматом города Нур-Султан, Nomad TriClub Iron Qazaqstan, Федерацией триатлона города Нур-Султан, Национальным олимпийским комитетом совместно с партией "Nur Otan".

Длина каждой дистанции связана с датой празднования Международного олимпийского дня (23.06.2021):

Пробег - 6 км - 2 круга по большому кругу внутри Ботанического сада;

Велопробег - 23 км - 5 кругов вокруг Ботанического сада;

Пробег – 2021 метр-обозначен как 1 круг в Большом круге внутри Ботанического сада.

Победители и призеры:

Среди мужчин:

1 место - Дмитрий Адамович

2 место - Антон Чиканков

3 место - Кайрат Коянбаев

Среди женщин:

1 место - Айна Усенова

2 место - Айнур Кушарова

3 место - Гульмира Аменова

На финише участникам были вручены памятные медали и сертификаты. Победители соревнований были награждены специальными призами от спонсоров.

Хочу поблагодарить организаторов соревнований за проведение такого спортивного праздника. Все прошло гладко. Было бы здорово, если бы такие соревнования устраивались чаще, — рассказала победительница дуатлона Айна Усенова.

"Такие соревнования дают заряд бодрости. Человек, занимающийся спортом, никогда не заболеет. Приглашаю всех заниматься спортом. Отдельное спасибо акимату города Нур-Султан за помощь в организации сегодняшнего соревнования", - отметил президент городской федерации триатлона Биржан Биржанов.