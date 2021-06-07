В столице прошел турнир "Duathlon Olympic day"

В Ботаническом саду Нур-Султана прошел турнир "Duathlon Olympic day", посвященный Международному Олимпийскому дню, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Мероприятие организовано акиматом города Нур-Султан, Nomad TriClub Iron Qazaqstan, Федерацией триатлона города Нур-Султан, Национальным олимпийским комитетом совместно с партией "Nur Otan".
Длина каждой дистанции связана с датой празднования Международного олимпийского дня (23.06.2021):
Пробег - 6 км - 2 круга по большому кругу внутри Ботанического сада;
Велопробег - 23 км - 5 кругов вокруг Ботанического сада;
Пробег – 2021 метр-обозначен как 1 круг в Большом круге внутри Ботанического сада.
Победители и призеры:
Среди мужчин:
1 место - Дмитрий Адамович
2 место - Антон Чиканков
3 место - Кайрат Коянбаев
Среди женщин:
1 место - Айна Усенова
2 место - Айнур Кушарова
3 место - Гульмира Аменова
На финише участникам были вручены памятные медали и сертификаты. Победители соревнований были награждены специальными призами от спонсоров.
Хочу поблагодарить организаторов соревнований за проведение такого спортивного праздника. Все прошло гладко. Было бы здорово, если бы такие соревнования устраивались чаще, — рассказала победительница дуатлона Айна Усенова.
"Такие соревнования дают заряд бодрости. Человек, занимающийся спортом, никогда не заболеет. Приглашаю всех заниматься спортом. Отдельное спасибо акимату города Нур-Султан за помощь в организации сегодняшнего соревнования", - отметил президент городской федерации триатлона Биржан Биржанов.
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