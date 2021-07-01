Странам ЕАЭС необходимо объединять усилия во всех ключевых экономических проектах

России, Казахстану и странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо объединять усилия во всех ключевых экономических проектах.

Об этом шла речь на круглом столе "Кооперация и развитие нефтегазовой, энергетической, строительной, химической и горнодобывающей промышленности России, Казахстана и стран ЕАЭС". Мероприятие прошло 25 июня в Алматы в рамках IX международной промышленной выставки EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021 и Алматинского бизнес-форума "Взаимная торговля в рамках ЕАЭС: новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров".

Модератором встречи выступил доктор политических наук, председатель Российской части российско-казахстанского делового совета, президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике "ЭнергоИнновация", действительный член российской Академии политической науки Михаил Смирнов.

Это был первый международный форум и выставка в посткоронавирусное время в Казахстане. Очень большую работу провели организаторы - "ЗарубежЭкспо" и Алматинская палата. В целом, к выставке было достойное внимание - приветствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сильная делегация Рязанской области, казахстанские официальные лица и предприниматели. Наш круглый стол привлек большое внимание. С учетом противоковидной рассадки пришлось задействовать еще один зал, где была трансляция, - прокомментировал Михаил Смирнов.

Среди слушателей - представители Wehrhahn GmbH, АО "ВЗМЭО, АО "ПКПЗ", ГК "Ризур", ПАО "Камаз" и других компаний. Всего было озвучено свыше 10 докладов.

Михаил Смирнов озвучил основные направления и перспективы взаимодействия России и Казахстана в условиях энергетики 4.0.

Аспектов взаимодействия много, важно то, что страны имеют много общего - исторические и философские взгляды. Страны с большой перспективой развития кооперационных связей, - отметил энергоинноватор.

Заместитель генерального директора ООО "Газпромнефть-КС" Александр Зайцев презентовал новый завод по производству катализаторов компании "Газпром нефть". Это инновационный проект для повышения эффективности нефтепереработки России и Казахстана.

На встрече обсудили тему рециркулярной экономики. В частности, генеральный директор Barusan Антон Старун рассказал о программах "второй жизни" для техники CAT.

Это капремонт на индустриальной базе компании в Караганде с последующей полной гарантией, как на новую технику. При этом весь софт и другие электронные элементы преобразуются до самого современного уровня. Называется это "Кат-Ребилт", - поделился спикер.

И все это сегодня современные решения в генерации электроэнергии и способы достижения оптимальной стоимости владения оборудования.

Дамир Гарифуллин из компании Solar Turbines, входящей в "ЭнергоИнновацию" рассказал о современных решениях для работы в сфере водородной энергетики.

У нас большой опыт в этом вопросе. Тема перспективная. А смеси до 20% водорода в газе уже массово применяются, - подчеркнул спикер.

Также с докладом выступил член совета директоров Ассоциации европейского бизнеса в России (AEB) и представитель MEDEF International Филипп Пегорье. Он рассказал о сотрудничестве между Францией и ЕAЭC при строении АЭС в третьих странах.

Тему: "Минимизация рисков поставки продукции для обеспечения безопасности и надежности трубопроводов" раскрыла ведущий специалист по продвижению продаж ООО "Трубопроводные покрытия и технологии" Асима Быкова.

Генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков представил доклад на тему: "Технологии Москабельмет: повышение энергоэффективности и борьба с контрафактом". А генеральный директор ООО "Нефтехимтранс" Александр Шаров рассказал о транспортном кризисе с поставками химии из Китая. А также подчеркнул значимость химического сырья из Ирана для нужд химической и нефтедобывающей и горнодобывающей промышленности.

Доклад на тему: "Горнодобывающая и химическая промышленность Казахстана" представил руководитель управления экспортного контроля и лицензирования Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Алмас Кушумов.