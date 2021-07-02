Мамин поручил завершить строительство двух станций метро до конца года

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил до конца 2021 года завершить строительство станций "Сарыарка" и "Достык" алматинского метро, сообщает zakon.kz.

В рамках рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Аскар Мамин проинспектировал развитие городского метрополитена, - говорится в сообщении primeminister.kz.

В настоящее время в дополнение к действующим девяти станциям первой линии метрополитена ведется строительство станций "Сарыарка", "Достык" и "Калкаман", что увеличит общую протяженность линии с 10,3 км до 15,9 км, а пассажиропоток - с 46 тыс. до 93 тыс. человек в сутки.

До конца текущего года на станциях "Сарыарка" и "Достык" планируется завершить строительно-монтажные работы и осуществить технический запуск. В I квартале 2022 года запланированы завершение пуско-наладочных работ и ввод станций в эксплуатацию.

На станции "Калкаман" начаты строительно-монтажные работы.

Глава Правительства поручил обеспечить своевременное и качественное завершение всех запланированных работ по развитию второй очереди первой линии алматинского метрополитена.

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