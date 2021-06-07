Движение на улицах Ташенова и Бараева будет перекрыто

В связи с проведением работ по строительству магистрального коллектора ливневой канализации к очистным сооружениям на участке от улицы Ташенова до улицы Бараева с 8 июня по 4 июля 2021 года будет перекрыто движение по проспекту Республики поворот на право в районе Национального военно-партиотического центра Вооруженных сил РК, по улице по переулку Ташенова и улице Бараева сужение полосы.

Об этом сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме посредством установки соответствующих дорожных знаков.

Департамент полиции Нур-Султана во избежание возникновения заторов на дорогах города рекомендует водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты. Быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся либо не завершены ремонтные работы и осуществлять движение руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме, соблюдая требования Правил дорожного движения Республики Казахстан.

Скорость на подходах к данным участкам ограничена до 40 км/ч.