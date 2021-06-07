200 человек пройдут курсы по краткосрочному профессиональному обучению

200 человек будут направлены на обучение по краткосрочному профессиональному обучению в 2021 году.

Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

Сейчас участники приступили к обучению по следующим специальностям. Кондитер-15, Портной портной-39, пекарь-8, повар – 22, Электромонтер-5, машинист крана-4, электрогазосварщик -4, Слесарь-сантехник -2, парикмахер -13,кассир контролер - 10, воспитатель-8,помощник воспитателя-2, швея -14 человек осваивают новую профессию.

Также Центр занятости проводит прием безработных граждан на краткосрочное обучение по следующим специальностям. По пекарю-1, повару-1, парикмахеру-3, электромонтеру-5, слесарю-сантехнику-3. Для участия в программе необходимо написать заявление.

Отметим, краткосрочное профессиональное обучение – это одно из направлений Программы продуктивной занятости и развития предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек".

В 2021 году обучение будет проводиться в организациях образования с элементами дуального обучения.

Участники программы обеспечиваются государственной поддержкой. В период обучения выплачивается стипендия в размере 21 787 тенге и материальная помощь для прохождения медицинского осмотра в размере 5 556 тенге (2 МРП).Срок обучения 2-3 месяца в зависимости от изучаемой специальности.

Одним из участников краткосрочного профессионального обучения является Оспанова Сапаркуль Тохтарбековна. В этом году она решила освоить новую профессию. Для этого она пришла на прием в центр занятости населения и приступила к обучению на профессиональном курсе "машинист крана". По окончании обучения в соответствии с социальным контрактом ТОО "Invest City" планирует трудоустроиться.

Также в краткосрочной профессиональной учебной программе могут участвовать граждане, имеющие инвалидность. К примеру, Реймер Ринат Мунирович инвалид 3 группы. Сейчас он проходит обучение по специальности "Пекарь" в "колледже общественного питания и сервиса", который организует профессиональное обучение. После окончания учебы планирует трудоустроиться в ТОО "Балжидек".

Для получения дополнительной информации по вопросам профессионального обучения заоните по номерам: +7 775 753 43 91/ 8 (7172) -954424, 954416