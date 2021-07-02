Мамин поручил завершить реконструкцию развязки "Алтын Орда" в октябре 2021 года

В рамках рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Аскар Мамин ознакомился с ходом реконструкции участка 16-19 км автомобильной дороги "Алматы - Бишкек" - транспортной развязки около рынка "Алтын Орда", сообщает zakon.kz.

Проект предусматривает расширение участка с 4 до 10 полос с переустройством инженерных коммуникаций, строительство основной магистральной эстакады, разворотной эстакады по типу «Подкова», моста через р. Аксай, а также надземных пешеходных переходов, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Глава Правительства поручил увеличить темпы работ и завершить их в октябре текущего года с обеспечением всех стандартов качества.

Транспортную развязку необходимо ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года. Проект улучшит транспортное сообщение между городом Алматы и Алматинской областью, - сказал Аскар Мамин.