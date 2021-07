Исследование: системы нагревания табака сравнимы с отказом от курения

Компания "БАТ" предоставила новое исследование, опубликованное в рецензируемом медицинском издании The Journal of Internal and Emergency Medicine, которое предоставляет первые реальные доказательства того, что люди, полностью переходящие с сигарет на использование системы нагревания табака, могут значительно снизить воздействие определенных токсичных веществ и индикаторов потенциального вреда, ассоциируемых с рядом заболеваний, связанных с курением, по сравнению с продолжением курения.

Результаты, зарегистрированные после первых 6 месяцев 12-месячного исследования, проводимого по всем мировым стандартам, показали, что полный переход на систему нагревания табака привел к статистически значимым изменениям по ряду "биомаркеров воздействия" (BoE)** и показателей потенциального вреда, известных как "биомаркеры потенциального вреда" (BoPH)**, по сравнению с продолжением курения.

По большинству измеренных биомаркеров снижение, наблюдаемое у людей, использующих систему нагревания табака, было таким же, как у участников исследования, которые полностью бросили курить.

В отношении измеренных токсичных веществ у пользователей систем нагревания табака было обнаружено:

· Значительное снижение биомаркера риска рака легких.

· Значительное снижение количества лейкоцитов, воспалительного маркера, указывающего на риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и других заболеваний, связанных с курением.

· Повышение уровня холестерина ЛПВП, связанное со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

· Улучшение двух ключевых показателей здоровья легких.

· Улучшение ключевого показателя окислительного стресса, процесса, связанного с несколькими заболеваниями, связанными с курением, такими как сердечно-сосудистые заболевания и гипертония.

Об исследовании

Участниками этого годичного рандомизированного контролируемого исследования были британские курильщики в возрасте от 23 до 55 лет с хорошим общим состоянием здоровья, которые либо хотели, либо не хотели бросить курить. Курильщики, которые не намеревались бросить курить, были рандомизированы для продолжения курения или перехода на использование только систем нагревания табака от "БАТ", в то время как курильщики, заявившие о своем желании бросить курить, получали никотинзаместительную терапию и доступ к консультанту по прекращению курения. Группа "никогда не куривших" была также включена в качестве контрольной группы и продолжала не употреблять табачные или никотиновые изделия.

Это исследование было разработано для изучения потенциала снижения риска систем нагревания табака при использовании в реальных, а не в контролируемых условиях. Единственным вмешательством было ежемесячное посещение клиники, где у участников брались образцы крови, мочи и другие анализы. Эти образцы были протестированы на "биомаркеры воздействия" (отобранных токсичных веществ сигаретного дыма) и "биомаркеры потенциального вреда". Кроме того, чтобы гарантировать соблюдение норм, группы систем нагревания табака и прекращения курения были протестированы на биомаркер CEVal, который указывал, курили ли они недавно сигареты.

Дальнейшие результаты завершенного исследования должны быть получены к концу 2021 года и позволят определить, сохраняется ли сниженное воздействие токсичных веществ и биомаркеров потенциального вреда на протяжении всего исследования.