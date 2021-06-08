Казахстанка завоевала серебряную медаль на Кубке Мира в Италии

Казахстанская пара спортсменка Малика Муктарова завоевала серебряную награду на Кубке Мира в Италии по пара танцам.

Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

Ощущения непередаваемые, эмоции всегда берут свое. Но, если говорить честно, я не удовлетворена на 100 процентов своим выступлением. Это первые международные соревнования после карантина, так что все еще впереди! Бывает на соревнованиях случаются непредвиденные ситуации, например, перед самым выходом порвалась лямка от платья, просто внезапно и зашивали ее перед выходом на паркет. Коляска чуть не сломалась. Но, нашей сборной ни что не помеха! - поделилась впечатлениями Малика.

Первенство прошло в городе Генуя. Честь Казахстана защищали 4 спортсмена. Кубок мира является прямым отбором на чемпионат мира в Корею, который пройдет в 2022 году. В соревнованиях участвовало свыше трехсот участников из 12 стран мира.

Я особо не верю в приметы, мой жизненный девиз: "Кто, если не я?" что-то вроде "кому, если не мне, нужно дойти до своей цели". Пара танцы для меня большая физическая поддержка, проверка на выносливость и сплоченность Команды в первую очередь. Все это дает большую мотивацию стремиться только вперед, - рассказала Малика Муктарова.

Примечательно, что в судейскую бригаду была приглашена заслуженный тренер Казахстана по танцам, тренер столичной школы по пара танцам Алия Майдановна. Отбор проходил решением Национального Паралимпийского Комитета и решением отдельной комиссии.

Серебреная чемпионка Кубка мира прилетит в Нур-Султан уже сегодня в 23:15 по столичному времени.