Новый электрокар Tesla загорелся в США, когда водитель был внутри

В США электромобиль Tesla Model S Plaid 2021 года выпуска начал гореть, когда водитель находился в салоне, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Tesla Model S Plaid caught fire while driver was at the wheel, says fire chief https://t.co/YbN8JSntCN — CNBC International (@CNBCi) July 2, 2021

Как сообщает телеканал CNBC, ссылающийся на пожарных и адвокатов потерпевшего, инцидент произошел в окрестностях американского города Филадельфия в штате Пенсильвания.

По словам адвокатов, владелец машины заметил, что из задней части автомобиля идет дым, после чего он попытался разблокировать и открыть двери, но сделать это у него не получилось, поскольку замки, по всей видимости, вышли из строя. Машина, когда он из нее выбрался, начала движение, и вскоре ее охватило пламя.

Как сообщил телеканалу глава пожарной службы местного населенного пункта Лоуэр Мерион Чарльз Макгарви, пламя гасили две бригады пожарных - они работали на месте происшествия более трех часов. После этого пожарные перевезли машину на стоянку, владелец вывез электромобиль с территории комплекса.

Владелец загоревшегося Tesla рассчитывает, что автомобиль изучат независимые специалисты и в скором времени попытаются установить причину пожара.

Отмечается, что американский автопроизводитель Tesla начал поставки электромобиля Model S Plaid, новой версии своего седана, в июне.

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Название модели Plaid заимствовано из кинопародии Мела Брукса "Космические яйца", в которой этим термином обозначался наивысший режим скорости космического корабля "Космобол-1".