В Нур-Султане впервые откроется "Библиотека под открытым небом"

Для любителей книг и поэзии в Нур-Султане откроется "библиотека под открытым небом". Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

Это первая подобная акция в столице. Организованное аппаратом акима района "Байконур" мероприятие, будет проводится каждую субботу на протяжении всего летнего сезона.

Церемонию открытия посетит поэт, литературовед, Заслуженный деятель РК, лауреат Международной литературной премии "Алаш", директор городского филиала Союза писателей Казахстана Даулеткерей Капулы. Он прочитает свои стихи и исполнит несколько песен из своего репертуара.

Мероприятие пройдет 12 июня в 11 часов утра. Место проведения: Аллея писателей (пересечение проспекта Абая и улицы А. Сенбинова).

Стоит отметить, что собрания книголюбов будут проходить с соблюдением строгих санитарных требований.