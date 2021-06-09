Нур-Султан и Казань обменяются опытом в сфере туризма и инвестиций

Развитие туристического потенциала городов Нур-Султан и Казань, сотрудничество в инвестиционных проектах, а также обмен опытом в работе городских скверов и парков обсудили во время рабочей поездки казахстанской делегации в город Казань.

Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

Казахстанская делегация в лице глав ТОО "ГЦРИ "Astana Invest", СЭЗ "Астана-Технополис" и СЭЗ "Павлодар" встретилась с руководством Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан в Казани.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества и обмена опытом. Вместе с тем, достигнута договоренность об участии в инвестиционных мероприятиях, в том числе привлечения инвестиций в приоритетные сектора двух государств.

Кроме того, Председатель Правления Astana Invest Ержан Балтаев встретился с директором Комитета по развитию туризма Казани Дарьей Санниковой.

Они обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием туристического потенциала городов Нур-Султан и Казань, организацией совместных мероприятий, направленных на привлечение туристов, а также перспективами двустороннего сотрудничества.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.