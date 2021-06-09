Уникальная детская площадка появится в Нур-Султане

Необычная детская площадка появится в Парке вдоль русла реки Есиль.

Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Игровая зона будет расположена вблизи ЖК «Городской романс». Уникальность ее в том, что она будет содержать различные сценарий для игр.

Также на площадке будет установлена песочница, холмы с горками, смотровая площадка и другие различные игровые элементы. Общая площадь детской площадки - более 2000 м2. По словам руководителя столичного Центра урбанистики Елнара Базыкен, детская игровая зона появится текущим летом. Она будет рассчитана для всех возрастных групп.

Для ценителей привычного досуга вокруг площадки планируется разместить качели и скамейки.