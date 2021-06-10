Количество соцквартир для нуждающихся увеличат более чем в 5,5 раз в Нур-Султане

Акиматом столицы уделяется особое внимание улучшению жилищных условий горожан.

В текущем году будет построено 10 тысяч социальных льготных квартир для очередников. Квартиры распределяются согласно очереди. Социальное льготное жилье предназначено для социально уязвимых категорий, это мамы, воспитывающие детей с особыми потребностями, дети-сироты, неполные семьи, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, участники ВОВ и т.д. В том числе соцквартиры предназначены также для вкладчиков Отбасы банка (Жилстройсбербанк), которые стоят в очереди.

Также акиматом приобретаются готовые квартиры для молодежи, семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, многодетным и другим категориям.

Ключи от квартир нуждающимся выдаются в течение всего года. К примеру, если в 2018 году было построено 1800 соцквартир, в 2019 – 2900 соцквартир, то в 2020 году уже 7 тысяч льготных квартир, в текущем году по поручению Главы государства также будет увеличено количество доступного жилья – это 10 тысяч социальных квартир. Только за последние три года количество социальных квартир будет увеличено более чем в 5,5 раз. Очередную партию ключей нуждающиеся семьи получат уже в июле текущего года. К примеру, строительство социального доступного жилья ведется во всех районах города. К примеру, в микрорайоне Отау, Жагалау, на Ш. Кудайбердыулы, в жилом массиве Пригородный, на Р. Кошкарбаева, в районе нового вокзала и т.д.

Кроме того, в текущем году также будет продолжена программа «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. В рамках данной программы до конца года жилье получат еще свыше 1 тыс. молодежи! Помимо данных тысячи квартир, в начале этого года ключи получили также еще 350 представителей молодежи. Помимо этого, в 2021 году для молодежи также будет запущена специальная жилищная программа (социальное кредитование).

Также расширена категория участников жилищных программ по линии Казахстанской жилищной компании (КИК) – могут участвовать медицинские работники, педагоги, социальные работники, пожарные, стражи порядка, деятели культуры и спорта. Кроме того, увеличена сумма жилищных сертификатов с 1 до 1,5 млн тенге – также расширена категория получателей жилищных сертификатов.

Еще одним важным пунктом является ремонт опасных многоквартирных жилых комплексов, снос ветхого и аварийного жилья, завершение строительства долгостроев. К примеру, только в прошлом году в столице было отремонтировано более 50 многоквартирных жилых комплексов. За последние два года из аварийного ветхого жилья переселены более 400 семей. В текущем году также планируется переселить ещё более 200 семей и создать для них комфортные, а самое главное - безопасные условия для проживания.

Также ведется работа по завершению объектов долевого строительства. За полтора года (с лета 2019 года по 2020 год) количество долгостроев сокращено более чем в два раза. В текущем году планируется завершить строительство свыше 50 многоквартирных жилых домов-долгостроев – ключи от долгожданных квартир получат ещё 7 тыс. дольщиков.

Улучшение жилищных вопросов горожан является одним из важных направлений деятельности городского акимата.