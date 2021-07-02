На 28 млн тенге оштрафовали главу Центра медицины катастроф Шымкента за взятку

2 июля 2021, 15:56
Фото: zakon.kz

Главу Центра медицины катастроф Шымкента оштрафовали на 28 млн тенге за взятку, сообщает zakon.kz.

29 июня приговором Абайского районного суда Шымкента руководитель филиала ГУ "Центр медицины катастроф МЧС РК по Шымкенту" Хайруллаев М.А. осужден к штрафу на сумму 28 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Антикоррупционная служба

Ранее он подозревался в получении 700 тыс. тенге в качестве взятки за трудоустройство в филиал ГУ на должность фельдшера.


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