В столице пройдет конкурс грантов в поддержку волонтерских инициатив

Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан проводит конкурс «Малые гранты, направленные на поддержку волонтерских инициатив» среди активной молодежи в возрасте от 14 до 29 лет, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Прием заявок будет осуществляться до 2 июля текущего года.

В рамках конкурса будут определены 20 победителей из числа молодежи, которые получат мини-грант в размере 300 000 тенге для реализации своих волонтерских инициатив.

Основная цель мероприятия - выявление активной молодежи города Нур-Султан в возрасте от 14 до 29 лет, реализующей волонтерские инициативы.

Проекты-конкурсанты должны решать экологические, экономические, социальные проблемы города. Кроме того, принимаются проекты по таким направлениям, как инновации, наука, спорт и др.