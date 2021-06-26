7,5 тыс. человек вакцинировались от коронавируса за сутки в Нур-Султане

В Нур-Султане за прошедшие сутки первый компонент вакцины получили ещё 7, 5 тыс. человек. Количество желающих увеличилось более чем в 5 раз, сообщает официальный сайт городского акимата.

На прошлых неделях мы вакцинировали 1400-2000 человек за день. Но вот последние дни идёт рост желающих. Люди начали более осознанно подходить к своему здоровью, здоровью окружающих людей. Стали настороженнее ещё из-за нового опасного штамма коронавируса - "Дельта" (так называемый индийский штамм). За последние сутки количество желающих получить вакцину увеличилось более чем в 5 раз, - подчеркнули в Управлении общественного здравоохранения города.

Также в ведомстве рассказали про работу выездных бригад для вакцинирования трудовых коллективов различных предприятий.

Продолжаем вакцинировать трудовые коллективы. К примеру, большое количество работников коммунальных служб, КСК (ОСИ) и др. получили первый компонент вакцины. Так, из трудовых коллективов за день вакцинировали порядка 1 тыс. человек, - дополнили в Горздраве.

Всего по состоянию на 26 июня почти 203 тыс. граждан привиты 1 компонентом, полную иммунизацию прошли 142,5 тыс. человек. В Управлении добавили, что на складах имеется достаточное количество доз вакцин.

Для стимуляции граждан к вакцинации в столице организованы розыгрыши в виде ценных призов. Ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов объявил о розыгрыше двухкомнатной квартиры. В розыгрыше квартиры могут принять участие жители города старше 18 лет, получающие первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа т.г. К розыгрышу данной акции подключены все пункты вакцинации, как в ТРЦ/ТД, так и в медучреждениях.

Ранее "ТРЦ MEGA Silk Way" объявил о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных первым компонентом в прививочном пункте самого торго-развлекательного центра.

Кроме того, в ТРЦ "Азия Парк", "Mega Silk Way", "Сарыарка", "Абу-Даби Плаза", "Керуен", "Евразия" проводится розыгрыш ценных призов в виде бытовой и компьютерной техники, выдаются скидочные купоны. К данной акции присоединится торговая сеть магазинов электроники и бытовой техники "Мечта".