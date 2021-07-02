Лукашенко сообщил о завершении масштабной антитеррористической операции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о завершении масштабной антитеррористической операции, сообщает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов, - сказал он.

По его словам, претензии будут предъявлены к самому канцлеру Германии и кое-кому из руководства.