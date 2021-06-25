Из-за невакцинированных сотрудников стройки в Нур-Султане приостановят

25 июня 2021, 16:12
Фото: акимат столицы

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что в случае, если процент вакцинированных сотрудников будет низким, стройработы на объектах могут быть приостановлены, передает официальный сайт акимата города.

В текущем году, как и в прошлом, увеличили объём строительства социальных объектов: доступного льготного жилья, учебных заведений, дворовых клубов и т.д. С руководителями крупных строительных компаний обсудили план работы и сверили часы.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и то, что на объекте работает большое количество людей, настоятельно рекомендовали вакцинироваться (за исключением тех, у кого медицинские отводы). Вакцинация позволит обезопасить как самих работников и их семьи, так и окружающих людей. Прервётся цепочка распространения коронавируса.

В случае, если процент вакцинированных сотрудников будет низким, стройработы на объектах будем вынуждены приостановить. Так как безопасность горожан и города превыше всего, - написал аким столицы.


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