Пять самых опасных дней в июле назвали астрологи

Астрологи указали пять самых опасных дней в июле 2021 года, который назвали периодом хаоса и неразберихи, передает zakon.kz со ссылкой на ytro.news.

По словам специалистов по гороскопам, положение небесных светил может повлиять на дни, когда все идет наперекосяк. Однако, по их мнению, многих проблем можно избежать.

Если знать заранее об опасных днях, будет время продумать примерный план действий и понимать, какими делами лучше не заниматься.

1 июля

Марс и Сатурн будут противостоять друг другу в первый день июля. По словам астрологов, эти планеты абсолютно не совпадают по энергетике, из-за чего вокруг будет твориться хаос.

По этой причине вы можете вести себя несвойственным вам образом: смелые превратятся в робких, а даже самые уверенные могут засомневаться в себе.

11 июля

В этот день Меркурий перейдет в знак Рака. Как напомнили специалисты по гороскопам, четвертый дом отвечает за отношения в семье, любовь, а Меркурий ответственен за финансовые вопросы.

Из-за этого несоответствия возможны ссоры с близкими и перепалки с окружающими. Постарайтесь держать себя в руках.

13 июля

По словам астрологов, в этот день многих будет переполнять энергия, но высок риск потратить ее впустую.

13 июля Марс и Венера будут в полном диссонансе. Если хотите избежать трудностей, заранее продумайте план действий, тщательно обдумывайте каждый свой шаг.

24 июля

Этот день, как считают специалисты по гороскопам, сулит финансовые трудности.

В день полнолуния в Водолее не совершайте крупные и необдуманные покупки - потратите деньги зря. Также постарайтесь держать эмоции под контролем. Если сохранить спокойствие не удастся, тогда крупных ссор не избежать.

29 июля

Астрологи напомнили, что в этот день Марс переходит в Знак Девы, из-за чего вы можете почувствовать апатию, потерять мотивацию что-либо делать.

Будет казаться, что сутки длятся бесконечно. Не давайте 29 июля обещаний, которые не сможете выполнить. Опасайтесь эгоистичных и жадных до денег людей.

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