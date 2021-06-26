В Нур-Султане с 27 июня все вакцинированные сотрудники допускаются к работе в очном режиме

Новое постановление об ужесточении карантинных ограничений в Нур-Султане вступит в силу завтра, 27 июня, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Новое постановление принято в соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территорий РК от 22 июня 2021 года.

Согласно документу на дистанционную форм работы должны перейти не менее 80% административного персонала госорганов, нацкомпаний, предприятий. При этом сотрудники, прошедшие все этапы вакцинации, допускаются к работе в офлайн режиме.

Обеспечить переход на дистанционную форму работы не менее 80 % административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от форм собственности, в зависимости от производственной необходимости. При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-6 месяцев, - говорится в постановлении.