Упрощение условий для работы бизнеса рассмотрели в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что более 97 тысяч предпринимателей освобождены от налогов на общую сумму 31 млрд. тенге, передает официальный сайт столичного акимата.

Одной из задач, над которой мы работаем, является поддержка наших предпринимателей. Пандемия существенно сказалась на их работе. Но государством своевременно была оказана помощь: отсрочка по выплате налогов и обязательств по кредитам; объекты, наиболее пострадавшие – освобождены от ряда платежей в бюджет. Так, налоговыми послаблениями охвачено более 97 тыс. предпринимателей на общую сумму 31 млрд тенге. Во время режима ЧП для важных отраслей организовали «зеленый» коридор, который позволял им беспрепятственно проезжать через блокпосты города. По программе Ashyq многие смогли возобновить свою деятельность.

Кроме того, при оптимизации расходов более 25,7 млрд тенге направили на поддержку реального сектора экономики и развития инфраструктуры. По Дорожной карте бизнеса упростили условия для бизнеса. С начала года поддержали свыше тысячи проектов на сумму 20,7 млрд. тенге и т.д.

На встрече с региональным советом предпринимателей обсудили ряд вопросов: дефицит рабочих кадров, процесс передачи инженерных сетей, создание и развитие ОСИ. Также отдельно обсудили вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей, туристическую отрасль, дальнейшее развитие проекта «Ashyq» и т.д. Подобные встречи с представителями МСБ и городской Палаты предпринимателей проводим на регулярной основе. Это позволяет в кратчайшие сроки решить ряд важных вопросов, а решение долгосрочных системных вопросов взять в разработку.

С осени 2019 года запустили работу городского акселератора развития. Это группа, в работе которой принимают участие активные жители, общественные организации, эксперты, является своеобразной группой быстрого реагирования. Там, к примеру, рассматривались вопросы экологии, развитие общественного транспорта, механизм перехода с КСК на ОСИ и т.д. Было предложено использовать данную площадку и для работы с предпринимателями.

Поступившие вопросы взяли в работу, - написал аким столицы.