Токаев: Наши олимпийцы с честью выступят на Играх в Токио

Касым-Жомарт Токаев уверен, что олимпийцы с честью выступят на предстоящих Играх, сообщает zakon.kz.
Об этом написал Президент на странице в twitter.
На встрече с национальной олимпийской сборной вручил флаг Казахстана именитым спортсменам Ольге Рыпаковой и Камшыбеку Кункабаеву. Уверен, наши олимпийцы с честью выступят на предстоящих Играх в Токио и укрепят позиции страны на мировой спортивной арене, - говорится в его сообщении.
На встрече с национальной олимпийской сборной вручил флаг Казахстана именитым спортсменам Ольге Рыпаковой и Камшыбеку Кункабаеву. Уверен, наши олимпийцы с честью выступят на предстоящих Играх в Токио и укрепят позиции страны на мировой спортивной арене. pic.twitter.com/ksC0KEf5zV— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 2, 2021
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