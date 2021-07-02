Токаев: Наши олимпийцы с честью выступят на Играх в Токио

2 июля 2021, 16:48
Фото: twitter

Касым-Жомарт Токаев уверен, что олимпийцы с честью выступят на предстоящих Играх, сообщает zakon.kz.

Об этом написал Президент на странице в twitter.

На встрече с национальной олимпийской сборной вручил флаг Казахстана именитым спортсменам Ольге Рыпаковой и Камшыбеку Кункабаеву. Уверен, наши олимпийцы с честью выступят на предстоящих Играх в Токио и укрепят позиции страны на мировой спортивной арене, - говорится в его сообщении.

Читайте также:

Токаев встретился с олимпийской командой Казахстана


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?