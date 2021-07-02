Казахстанские спортсмены намерены показать в Токио высокие результаты

Казахстанские спортсмены на предстоящих Олимпийских играх в Токио намерены показать высокие результаты. Об этом на брифинге в СЦК рассказала легкоатлетка Ольга Рыпакова, передает корреспондент zakon.kz.

От лица всей сборной хочу сказать спасибо Национальному олимпийскому комитету РК за возможность готовиться в столь непростых условиях пандемии. Действительно, очень много стартов мы пропустили, где могли набрать еще больше лицензий, очков для рейтинга. Несмотря на это, мы отдали все силы, чтобы как можно больше набрать лицензий, представить нашу страну в легкой атлетике. Мы надеемся, что в Токио мы покажем высокие результаты и достойно представим нашу страну, - сказала Рыпакова.

В то же время она пожелала всем спортсменам удачи.

Хотелось бы пожелать всем спортсменам удачи. Многие из спортсменов переживают, как обстановка в Токио с жесткими ограничениями скажется на выступлениях. Я надеюсь, что мы – спортсмены, будем поддерживать друг друга и, несмотря на все эти жесткие ограничения, сможем психологически подготовиться к стартам и выступить достойно, - подчеркнула легкоатлетка.

Ранее на сайте НОК РК сообщалось, что олимпийская чемпионка Лондона-2012 по легкой атлетике Ольга Рыпакова и двукратный призер чемпионатов мира Камшыбек Кункабаев определены знаменосцами сборной Казахстана на Олимпийских играх в Токио.

Оксана Скибан, Нур-Султан