ВВС Казахстана отмечают день образования

Директива о создании Военно-воздушных сил была подписана 2 июля 1998 года. С тех пор ВВС надежно стоят на страже воздушных рубежей Казахстана.

Военная авиация Казахстана - гордость Вооруженных сил. За последние годы существенно изменился состав вооружения и военной техники. Начиная с 2015 года Военно-воздушные силы комплектуются современными типами летательных аппаратов, в их числе многофункциональные истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35М. Кроме того, в этом году ВВС СВО ВС РК получили модернизированные учебно-боевые самолеты L-39 и истребители Су-27.

Постоянно совершенствуется и система боевой подготовки. При этом учитываются и анализируются новые формы ведения борьбы в вооруженных конфликтах. Это позволяет на практике обучать личный состав новым методам и приемам ведения борьбы в воздухе.

В этом году в ходе учений летные экипажи Военно-воздушных сил впервые осуществили посадку самолетов Су-27 и С-295 на аэродромный участок автомобильной дороги в Мангыстауской области, перебросили легкие автомобили "Багги" на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов Ми-17.

Огромный опыт военными летчиками приобретен благодаря участию в международных, межвидовых учениях, Армейских международных играх. Он постоянно анализируется и находит применение при корректировке курсов и программ боевой подготовки, разработке методических указаний, направленных на совершенствование системы боевой подготовки личного состава.

Ежедневный кропотливый труд летного и инженерного состава, специалистов тыла и связи, гражданского персонала авиационных частей направлен на повышение боевой готовности ВВС и является достойным вкладом в дело обеспечения военной безопасности нашего государства.