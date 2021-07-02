Бухгалтера Центра занятости населения осудили в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований направлено в суд уголовное дело в отношении бухгалтера Центра занятости населения района Аққулы Павлодарской области.

Следствием установлено, что бухгалтер Центра, используя свое служебное положение и действуя с группой лиц по предварительному сговору, осуществил хищение с расчетного счета Центра. Мошенническая схема заключалась в подписании электронным ключом необоснованных счетов к оплате и перечислении на карт-счета физических лиц. Средства предназначались на найм жилья и оплату коммунальных услуг для участников Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек", - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Он приговорен к 4,5 года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и ведением бухгалтерского учета сроком на пять лет.