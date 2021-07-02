Пожар на НПЗ в Румынии – комментарий КазМунайГаза

Пожар на НПЗ "Petromidia" ликвидирован, сообщает zakon.kz.

2 июля на нефтеперерабатывающем заводе "Petromidia" вблизи румынского города Констанца на установке по переработке дизельного топлива произошел инцидент, который привел к возгоранию.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали пять человек, один погиб, - сказал главный директор по корпоративному развитию KMG International Искандер Абдибаитов.

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На данный момент пожар на НПЗ ликвидирован. На месте происшествия работают противопожарные службы завода и местные власти. Ситуация находится под контролем, - сообщил И. Абдибаитов.

НПЗ "Petromidia" расположен на побережье Черного моря и является нефтеперерабатывающим заводом компании KMG International в Румынии.