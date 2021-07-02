В Костанайской области скончалась женщина после укуса волка

Нападение зверя произошло 6 июня. Жертвой волка стали несколько человек в селе Узынагаш Костанайской области, сообщает zakon.kz.

Сначала его увидел местный конюх. Волк пытался напасть на него, но человека спасли кони, которые пошли на зверя, и тот убежал. Затем волк напал на 19-летнего парня, но тот сумел отбиться, передает kstnews.kz.

После этого волк напал на 50-летнюю женщину, доившую корову. Женщина отбивалась вилами, но зверь все равно покусал ее.

На шум сбежались соседи. Они и позвонили Жаксылыку Садвакасову, единственному, у кого в селе было ружье. Волка гнали по селу на нескольких машинах, и Жаксылыку удалось застрелить хищника.

Пострадавших доставили в Мендыкаринскую ЦРБ. Убитого волка увезли в райцентр, чтобы провести исследования и проверить на бешенство.

В Узынагаше уже побывали районный егерь с охотниками. Поведение зверя объяснить не могут. Объезжали близлежащие поля и лес, так как местные жители предполагают, что зверь мог быть не один.

2 июля стало известно, что женщина, лечившаяся от укуса, скончалась в больнице. Точную причину смерти медики смогут назвать только после вскрытия.