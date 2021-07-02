Пилоты самолета, упавшего в океан, спасены

На борту грузового самолета Boeing 737, совершившего аварийную посадку на воду вблизи Гавайских островов, находились два пилота, оба они спасены, сообщает zakon.kz.

Об этом информирует CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США.

Отмечается, что одному из членов экипажа, получившему травмы, потребовалась госпитализация.

По предварительной версии, у лайнера, следовавшего из Гонолулу в Кахулуи на острове Мауи, вскоре после взлета возникли проблемы с двигателями.

Экипаж предпринял попытку вернуться в Гонолулу, но был вынужден посадить самолет на воду.

К месту ЧП были направлены силы Береговой охраны США, в том числе катер, вертолет и самолет С-130.

По неофициальной информации, самолет принадлежал одному из американских авиаперевозчиков. Срок эксплуатации этого Boeing 737 превышает 40 лет.