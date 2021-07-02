В Семее полицейские запрещают торговать арбузами

По городу Семею ходят мобильные группы и выискивают продавцов арбузов и дынь, сообщает zakon.kz.

В городе выявляют факты несанкционированной торговли, передает КТК.

Торговцев бахчевыми разгоняют полицейские. Но они исчезают в одном месте и сразу появляются в другом. Поэтому рейды проходят ежедневно.

Арбузы в регионе даже не успели созреть. Но на улицах полно машин с привозным товаром. В основном, с юга. Дынями и арбузами торгуют прямо с земли и у грязных гаражей. Вокруг все завалено мусором. На первый раз продавцов предупреждают и требуют все убрать. При повторном нарушении грозят штрафом в 5 МРП.

Согласно статье 204-й, торговля в неустановленных местах, то есть проверяем рынки, базары, также вдоль дорог. Сейчас, по приходе лета, стихийная торговля именно арбузами, фруктами. Предупреждаем: если будет повторно в течение года, то будет административный штраф. участковый инспектор Азамат Рыскельдинов