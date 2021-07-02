Байден опроверг информацию о срочном выводе войск из Афганистана

Байден опроверг информацию про вывод американских войск из Афганистана в ближайшие дни, сообщает zakon.kz.

Президент США Джо Байден заявил в Белом доме, что в ближайшие дни вывод американских войск из Афганистана не будет завершен, передает РИА Новости.

2 июля The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в окружении начальника британского генштаба Николаса Картера, сообщила, что Лондон и Вашингтон якобы планируют завершить вывод основной части своих войск из Афганистана 4 июля.

Байден опроверг эту информацию. По его словам, окончательно воинский контингент покинет Афганистан к сентябрю этого года, как было заявлено ранее.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне ухода из страны международного воинского контингента. Пытаясь противостоять этому, силы безопасности Афганистана проводят по всей стране антитеррористические операции.