Астролог назвала склонные к одиночеству знаки

По словам астролога, представители трех знаков зодиака часто делают выбор в пользу одиночества и не проявляют особого упорства в поиске пары, сообщает zakon.kz.

К таким знакам зодиака относится Козерог. Его представители с радостью примут человека, готового разделить с ними печали и радости. Если таковых не окажется, то они сильно не расстроятся, рассказала астролог Ольга Осипова в беседе с порталом Ftimes.ru.

Если нет любви, Козерог просто всецело погрузится в работу, а чувства отходят на второй план, подчеркнула Осипова.

Для Раков любой разрыв отношений является настоящей трагедией. Однажды испытав такое, они уже вряд ли решатся на новый поиск партнера.

Близнецы вообще редко нуждаются в отношениях. Им комфортнее находиться в одиночестве, отметила астролог.