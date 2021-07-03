В Раде заявили, что у русских в Украине больше нет части прав человека

Русские жители Украины не будут обладать всеми правами человека в стране после принятия закона "О коренных народах Украины", сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом заявил депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" Олег Семинский. Он написал об этом в Facebook, но затем удалил пост. Скриншот записи разместил на свой странице депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Сегодняшний день - трагедия для российского Кремля и украинских олигархов, а для украинцев - начало восстановления справедливости! Русские на законодательном уровне - не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере обладать всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины. В отличие от украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков, - написал Семинский.

Ранее Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", в перечень которых не включили русских. В законопроекте как коренные народы Украины прописаны крымские татары, караимы и крымчаки.