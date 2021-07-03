Человеческий мозг оказался способен путешествовать во времени

Ученые из Франции и Нидерландов заявили, что человеческий мозг может совершать ментальные путешествия во времени, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

По словам ученых, человеческий мозг имеет внутренний поток времени, который не контролируется из внешнего мира. Соответствующий материал с результатами исследования опубликован в научной газете Journal of Neuroscience.

Чтобы проверить данную теорию, специалисты исследовали мозг пациентов, больных эпилепсией, к которому подсоединили электроды. Как выяснилось, в определенный момент в мозге активировались временные клетки, включая моменты, когда на них не воздействовали внешние стимуляторы.

В итоге ученые пришли к выводу, что временные клетки могли отвечать на внутренние источники и внутренние ощущения порядка событий. Исходя из этого специалисты полагают, что у человека есть возможность мысленно отправиться в путешествие во времени.