Свадьбу на 200 человек организовали в Алматы во время карантина 

В Алматы проверяющие прервали свадьбу на 200 человек, сообщает zakon.kz.

1 июля примерно в 19.00 прервали свадебное мероприятие в ресторане Baq Saray. Согласно установленным карантинным ограничениям проведение тоев и массовых мероприятий под запретом, - сообщили в мониторинговой группе города.

Проверяющие сняли на видео нарушение ограничительных мер. Гости находились за столами, в помещении было многолюдно. Всего насчитали 200 приглашенных.

В отношении владельца заведения был собран материал для привлечения к административной ответственности за игнорирование карантинных требований.

2 июля после проверки ресторана проверяющие вновь зафиксировали проведение тоя. За систематические нарушения ресторатора может ждать более строгое наказание, вплоть до приостановления деятельности. Данное решение примут в административном суде, куда будут переданы материалы дела.