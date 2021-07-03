Мощный оползень сошел в Японии - 20 человек пропали без вести

Мощный оползень разрушил 10 домов в японском городе Амами (префектура Сидзуока), передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Киодо, это произошло около 10 утра по местному времени.

Не менее 20 человек пропали без вести. В районе бедствия начались поисково-спасательные работы. Местная администрация запросила у сил самообороны Японии помощь в поиске людей.

Как сообщается, центр временного пребывания развернули в городском музее искусства.

По последним данным, туда отправили уже 14 человек.

Отмечается, что в префектуре Сидзуока в последние дни идут сильные ливни. За последние 48 часов, по словам метеорологов, там выпало не менее 300 миллиметров осадков.

Власти префектуры объявили наивысший уровень опасности для почти 21 тыс. жилых домов и призвали 35,5 тыс. человек немедленно эвакуироваться.

Премьер-министр Есихидэ Суга провел по этому поводу совещание с министром по управлению действиями по ликвидации стихийных бедствий Ясуфуми Танахаси. В резиденции главы правительства создали штаб по ликвидации последствий стихии.