30%-ное поражение легких - врачи дали рекомендацию пациентам с COVID-19

Врачи рекомендуют лежать на животе пациентам с COVID-19 с поражением легких больше 30%, передает zakon.kz.

По словам опрошенных ТАСС экспертов, освободить пораженные коронавирусной инфекцией легкие пациента и облегчить дыхание может позиция "лежа на животе", однако это не является панацеей.

Прон-позиция (положение пациента на животе) применяется при среднетяжелом и тяжелом поражении легких. Это примерно от 30%. То есть, начиная со среднетяжелого положения она (позиция на животе) будет проводить профилактику нераспространения вообще инфекции, а именно - профилактику дыхательной недостаточности. врач-пульмонолог Алексей Никишенков

При этом он отметил, что нахождение пациента с COVID-19 преимущественно на животе, сон в такой позе при незначительных поражениях легких (от 5% до 15%) или даже просто при положительном тесте на коронавирус без заметных симптомов не имеет смысла.

Это никак не повлияет на профилактику развития пневмонии, - подчеркнул врач-пульмонолог.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что американские врачи, которые переворачивали на живот своих тяжелых пациентов с COVID-19, наблюдали у них облегчение дыхания и в дальнейшем улучшение состояния.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что эта методика используется в России давно. Однако последние данные из больниц США показывают, что это не является панацеей и не всегда спасает жизни.

Летальность - 40-50% из тех, кого повернули или не повернули на живот. Так что - нет, это не- обязательно улучшает прогноз, но улучшает газообмен, как правило, а газообмен повышает кислород в крови. А сама методика на самом деле очень хорошая и очень важная, применялась у нас практически всегда у пациентов, которые были на ИВЛ. А в течение последних полутора лет наступления пандемии ковида эта методика активно используется у спонтанно дышащих пациентов: у тех, кто находится на кислородотерапии, на неинвазивной терапии и так далее. Но есть проблема - методика не у всех помогает улучшить кислород, мы не у всех можем сформировать факторы успеха, - отметил он.