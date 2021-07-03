Всероссийская сваха Сябитова баллотируется в депутаты

Российская телеведущая Роза Сябитова собирается баллотироваться в депутаты, сообщает zakon.kz.

По данным Tvcenter.ru, она будет представлять интересы семьи и молодежи.

О своем желании она заявила во время традиционной трансляции "Спроси у Путина".

Сябитова выдвигает главный принцип: "Сильное государство, сильная семья", - говорится в сообщении.

Поклонники привыкли к эксцентричным поступкам и громким заявлениям 59-летней Сябитовой. Поэтому к желанию всенародной свахи стать депутатом отнеслись скептически. А многие вовсе не поверили.