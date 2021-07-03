Жительница Рудного рассказала о зверском избиении

Жестокое групповое избиение произошло 2 июля 2021 года в городе Риддер в Костанайской области, передает zakon.kz со ссылкой на газету "Костанайские новости".

Жительница Рудного Валентина Отдатченко на своей станице в Инстаграм поделилась информацией о жестоком нападении на ее знакомых группы хулиганов.

Инцидент случился 2 июля. Родная сестра Валентины с парнем и знакомыми возвращались с отдыха и заехали в магазин по улице Сандригайло за водой.

Валентина уточнила, что автомобилем управляли девушки, так как юноши выпили пива.

Они так и не купили воду. За углом магазина находилась толпа парней, десять человек. Они сразу стали докапываться до компании моей сестры. Отмечу, что молодой человек моей сестры и второй парень не хотели никакого конфликта. Во-первых, они были с девушками, во-вторых, двое против десяти. Но их избили просто зверски.

Да, очевидцы вызвали полицию, но та приехала, когда избивавших уже не было. Нашего зятя увезли в Костанай, у него страшные травмы челюсти, половина зубов были вдавлены в нёбо. Сломали, выкорчевали кость крепления зубных корней. Второй с пробитым черепом лежит в Рудном. Его привезли в больницу без сознания, там он пришел в себя. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как эти нелюди прыгали на голове избитых. Это чудо, что они остались живы. Но представьте, какой долгий путь им предстоит к выздоровлению, - рассказала Валентина корреспонденту "КН".

По ее словам, девушки умоляли остановить избиение, старались прикрыть своими телами парней. Но их никто не слушал. Также Отдатченко сообщила, что в драку вмешался очевидец, но тоже был избит.

Мы хотим придать делу максимальную огласку. На меня и очевидцев оказывается давление. Например, меня просили удалить обращение из соцсетей. А девушку, которая снимала избиение, просили удалить видео, она отказалась. Благодаря ей оно сохранилось. Когда я сообщила о случившемся в соцсетях, стала получать обратную связь от жителей города. Как выясняется, уже немало людей пострадали от избиения толпы, но это нигде не афишируется, потому что травмы были не такими серьезными. Я считаю, что это ненормально, такого не должно происходить в нашем городе, - говорит Отдатченко.

Между тем Управление полиции Рудного на своей странице в Instagram сообщает следующее:

2 июля, около трех часов ночи, между молодыми людьми произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Все участники установлены и допрошены. Данный факт зарегистрирован по ст. 293 ч. 2 Уголовного кодекса РК "Хулиганство". В настоящее время проводится досудебное расследование".