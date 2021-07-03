В Атырау задержана замглавы Управления образования - СМИ

В Атырауской области задержана замруководителя по экономике и финансовым вопросам Управления образования региона, сообщает zakon.kz

По данным АЖ, ее и некоторых других сотрудников подозревают в хищении госсредств.

С 2015 по 2020 год сотрудники управления "в группе лиц по предварительному сговору" похитили бюджетные средства в особо крупном размере.

Как сообщается, они делали это незаконно, перечисляя заработную плату не работавшим в управлении лицам, кроме того, завышали суммы командировочных расходов сотрудников и проводили оплату за фактически не проведенные образовательные мероприятия.

Гражданка задержана и водворена в изолятор временного содержания Управления полиции города Атырау. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Как стало известно изданию, 38-летняя подозреваемая в расследуемый правоохранителями период (2015-2020 гг.) работала в бухгалтерии и только в ноябре 2020 года стала заместителем руководителя управления.