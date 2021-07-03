В преддверии Дня столицы порядка 100 семей в Акмолинской области стали новоселами

В преддверии Дня столицы, в рамках 30-летия независимости страны в ряде регионов Акмолинской области вручены ключи от квартир, передает Управление внутренней политики.

Сегодня 30 семей областного центра и 36 семей села Зеренда получили ключи от квартир в новых домах, построенных для очередников и социально уязвимых слоев населения.

С радостным событием акмолинцев поздравил аким области Ермек Маржикпаев.

В рамках празднования 30-летия независимости Республики Казахстан мне очень приятно разделить вместе с вами радость этого замечательного события - вручения ключей от новых квартир, которого так долго ждали наши жители. Поздравляю вас с новосельем! - подчеркнул глава региона.

Семья Гульнары Кажимовой встала на очередь на жилье в 2013 году по категории молодая семья.

Сегодня наступил счастливый день. Мы получили нашу квартиру, чему очень рады. Теперь у нас есть свое уютное гнездышко, - поделилась Гульнара Кажимова.

Отметим, что в Зерендинском районе для социально уязвимых слоев населения планируется строительство еще одного 45-квартирного жилого дома. В Кокшетау в этом году в рамках госпрограммы строится 17 многоквартирных жилых домов.

Также на днях 32 семьи Есильского района стали новоселами в многоэтажном доме, построенном в райцентре.

Первыми жильцами нового жилого дома стали многодетные семьи, дети-сироты, а также в целях закрепления кадров на местах жильем были обеспечены медицинские работники, работники сферы образования и жители, жилье которых признано аварийным, многие из них стояли в очереди на жилье долгие годы. Они уже осмотрели новые квартиры и начали строить планы по их обстановке.

К слову, только за последние четыре года реализации жилищной программы в регионе построено более 2 млн. квадратных метров жилья, новоселами стали 17 тысяч семей. Активно реализуются программы "Шаңырақ" и "Бақытты отбасы".