В Кызылорде открыт летний теннисный центр

В рамках празднования 30-летия Независимости страны и в преддверии Дня столицы в Кызылорде введен в эксплуатацию Летний теннисный корт при теннисном центре "Нурсат".

В церемонии открытия объекта приняла участие аким области Гульшара Абдыкаликова, которая поздравила спортсменов и отметила проводимую работу по развитию массового спорта в регионе.

По инициативе Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева при поддержке Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева уделяется особое внимание развитию массового спорта и возрастает число занимающихся массовыми видами спорта. В настоящее время в области доля населения, занимающегося массовым спортом, составила 31,3 %. В целях повышения доступности спортивных объектов для населения в рамках программы "Ауыл - ел бесігі" в текущем году по области планируется строительство 5 спортивных комплексов, а именно: в аулах Камыстыбас и Аманоткель Аральского района, Примов Казалинского района, в поселках Жосалы Кармакшинского и Жалагаш Жалагашского районов. Кроме того, при спонсорской поддержке корпоративного фонда "Самрук" в аульном округе Ж.Махамбетов города Кызылорда будет построен многопрофильный спортивный комплекс, - отметила глава региона.

Почетный деятель спорта, ветеран отрасли Юрий Ким поздравил теннисистов с открытием нового корта и поделился воспоминаниями о встрече с Первым Президентом РК на одном корте. А победитель республиканских турниров по теннису Урсула Рахмет поблагодарила руководство области за проводимую работу по развитию спорта.

Здание нового теннисного корта предназначено для игр в летний период. Ширина здания 45 метров, длина 90 метров. В здании расположены 4 теннисных корта и предусмотрены площадки для других видов спортивных игр. На объекте одновременно могут заниматься 16 спортсменов или 40 детей. Строительные работы на данном объекте начаты в 2018 году и завершены в июне 2021 года. В настоящее время в теннисном центре "Нурсат" работают 120 спортсменов и 3 тренера.

В результате проделанной в отрасли работы кызылординские спортсмены добились высоких результатов, отстаивая честь страны на международных состязаниях. Так, с начала года спортсмены области завоевали 557 медалей на чемпионатах и кубках страны и 47 медалей на чемпионатах мира и Азии. 3 спортсмена получили путевки на XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Это серебряный призер чемпионата мира по боксу Камшыбек Конкабаев, серебряный призер чемпионата мира по вольной борьбе Даулет Ниязбеков и трехкратный чемпион мира по каратэ-до Молдир Жанбырбай. Кроме того, Камшыбек Конкабаев удостоился чести нести знамя сборной Казахстана на Олимпиаде в Токио.