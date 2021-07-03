Популярный миф о вакцине "Спутник V" развеяли вирусологи

Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине против коронавируса "Спутник V", которая содержит аденовирусы, передает zakon.kz.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский и завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, что "Спутник V" не оказывает влияние на геном человека.

"Спутник" не воздействует на геном человека. Аденовирус даже "дикий", не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается - сказал ura.news Алексей Аграновский.

Он отметил, что аденовирус, содержащийся в "Спутнике V", может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров.

По его словам, после вакцинации аденовирус держится в клетках человека примерно две недели.

Аденовирусы, на которых основана вакцина "Спутник", не могут размножаться в человеческом организме. У них убрана часть генома, по сравнению с природным вариантом, - объяснил Сергей Нетесов.

Он уточнил, что аденовирусы - одна из самых распространенных острых респираторных инфекций, с которой сталкивается человек с первых лет жизни.