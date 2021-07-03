Токаев о вакцинации: Единственный путь к восстановлению нормальной жизни

Касым-Жомарт Токаев высказался о вакцинации от коронавируса, сообщает zakon.kz.

По его словам, жители столицы должны выступить в качестве флагмана прививочной кампании.

День столицы нужно использовать, чтобы поддержать и вдохновить людей - напомнить им о силе единства, важности взаимопомощи и ценности вклада каждого в общее дело. Жители столицы должны выступить в качестве флагмана прививочной кампании, соблюдения ограничительных мер. Надо хорошо понимать, что всеобщая вакцинация - это единственный путь к восстановлению нормальной жизни и сохранению здоровья людей, - заявил президент во время церемонии поднятия Государственного флага.

Он уверен, что лозунг "Біз біргеміз!" станет формулой нашей победы в борьбе с этой смертоносной инфекцией.

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