Елбасы о Нур-Султане: Будем работать дальше

Нурсултан Назарбаев рассказал о победе казахcтанского народа, сообщает zakon.kz.

Видео столицы с комментарием Первого Президента РК появилось на странице в Instagram.

Мы восхищаемся и радуемся тем, что мы сами сделали, это победа нашего народа, победа казахстанцев, победа тех, кто своими руками строил город, клал каждый кирпич. Не будем скромничать – есть наша заслуга тоже. На этом не останавливаемся, мы будем работать дальше, - отметил Елбасы.