Движение по улице Розыбакиева частично ограничат в Алматы на два месяца

В Алматы до сентября частично ограничат движение по улице Розыбакиева, сообщает zakon.kz.

С 5 июля по 1 сентября 2021 года в Алмалинском районе Алматы будет частично ограничено движение автотранспорта по ул. Розыбакиева - от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека в южном направлении. ТОО "Алматинские тепловые сети"

В АТС пояснили, что временные ограничения вводятся для проведения капитального ремонта на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда. ТОО "Алматинские тепловые сети"