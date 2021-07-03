Аким СКО о некачественном жилье: Идет работа

На брифинге аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал информацию о плохом качестве построенного жилья, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что была проведена проверка и выявлены нарушения, однако в рамках гарантированного срока обслуживания этих домов все минусы будут исправлены.

Как минимум два года застройщики будут обслуживать и ремонтировать эти дома. Сейчас идет работа по устранению нарушений. Наказание получили акимы районов. Двух акимов мы отстранили от работы, порядка пяти акимов получили замечание. Переехавшие к нам граждане, 88% не имели собственного жилья до переезда. Когда встречаешься с ними, они говорят, что у них были проблемы с жильем. Переехав к нам в область, они 100% обеспечены жильем. Надо подумать, сколько испытаний легло на судьбы людей до переезда. Поэтому это большая поддержка для людей, жилищные проблемы которых долгое время не решались, - объяснил аким СКО.

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Также он сообщил, что в этом году область ждет порядка 2 тыс. человек из южных регионов страны.

Программа переселения важна для нас, потому что мы этой программой решаем вопросы переселения из трудоизбыточных регионов к нам максимально людей, которые могут работать. За прошлый сложный год мы все-таки привлекли порядка 1750 человек. В этом году мы ждем порядка 2000 тыс. человек, - заключил он.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан