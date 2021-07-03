Сильная жара ожидается в Алматы

4-6 июля в городе ожидается +35+37, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В этой связи ДЧС Алматы рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

- Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно. Желательно защищать все участки тела от попадания прямых солнечных лучей - используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

- Не употребляйте алкоголь - в жару его действие на организм многократно усиливается.

- Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).

- Снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.

- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

- Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Призываем жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов, - отметили в ДЧС.