Двое художников хотят судиться из-за "невидимой скульптуры"

Итальянский и американский скульпторы спорят об авторском праве на никому невидимый экспонат, передает zakon.kz со ссылкой на ФАН.

Весной 2021 года мастер инсталляции из Италии Сальваторе Гарау презентовал на аукционе необычное произведение - скульптуру из "энергии, силы и мыслей", увидеть которую невозможно. Однако у нее даже нашелся покупатель, заплативший 15 тысяч евро.

Экспонат называется "Я есть", и, по словам автора, имеет размер полтора на полтора метра. Организаторы выставки также сообщили, что скульптура совершенно экологична, а ее новый владелец получит уникальный сертификат на право собственности.

Товар Сальваторе Гарау возмутил мировую общественность, которая осудила возможность буквально потратить деньги на ветер. Но настоящий гнев из-за успеха итальянца испытал американский художник Том Миллер. Он утверждает, что идея продавать воздух принадлежит ему.

Если вы забьете в поисковую строку Google "Том Миллер "Ничего", то вы легко увидите, что я сделал этот концепт задолго до того, как Сальваторе Гарау просто подумал о создании невидимой скульптуры, - возмущен гражданин США.

Действительно, в видеохостинге YouTube можно найти видео создания "Ничто", которое Миллер придумал почти шесть лет назад. На кадрах видно, как группа энтузиастов переносит части монумента, двигает их и устанавливает на протяжении пяти дней.

Со стороны происходящее выглядит, как пантомима, однако сам художник называет перформанс "первой крупномасштабной трехмерной физической скульптурой в мире, сделанной из ничего". Поэтому он считает сделку итальянского коллеги нечестной.

Когда я увидел проект Сальваторе Гарау, то понял - это моя идея! А идеи - это самое главное в мире, как и их узнаваемость. Я просто хочу, чтобы моя работа была признана. Я связался с художником, он отклонил мои требования. Поэтому я нанял итальянского адвоката, - рассказывает Миллер.

Пока законодательный процесс над художниками-невидимками не начался, их судят пользователи социальных сетей. Одни восхищаются иностранцами, как предприимчивыми бизнесменами. Другие жалеют, что сами не придумали выгодный старт-ап. А третьи вспоминают поучительную сказку "Новое платье короля".