Памятник Назарбаеву установили в Туркестане

В Туркестане установили памятник Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Высота памятника, установленного в административно-деловом центре города, составляет 4 метра, высота горы из гранита габбро - 2,70 м. Автор бронзовой скульптуры - заслуженный художник Казахстана, член Союза художников РК Тлеуберди Бинаш.

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Автор описывает момент, когда Первый Президент внимательно смотрит на бескрайние степи в предгорьях Каратау. Композиция и движение скульптуры выбраны неслучайно и символизируют человека мирового уровня, вышедшего из простого народа.

Отметим, с инициативой установить памятник Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву выступил предприниматель Болатбек Алиев. Его идею поддержали ветераны-старейшины Туркестана, представители интеллигенции, депутаты маслихата, предприниматели, представители общественных организаций. Обращения жителей к акиму области осуществлялись по согласованию с центральными государственными органами.

Кроме того, акиматом города Туркестан был проведен опрос среди местных жителей. В опросе приняли участие 1000 респондентов, из них 93% заявили, что поддерживают инициативу, 4,5% респондентов - против, 2,5% - выразили нейтральную позицию.

В торжественном открытии памятника, установленного на средства спонсора, приняли участие народный артист Казахстана, государственный и общественный деятель Асанали Ашимов, председатель Республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" Умирзак Озганбаев, президент Национальной Академии наук Казахстана, академик, доктор химических наук, профессор Мурат Журинов, автор Государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков, писатель, лауреат Международной литературной премии "Алаш" Мархабат Байгут, писатель, лауреат Международной литературной премии "Алаш", общественный деятель, Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Дархан Мынбай, председатель Общественного объединения "Организация ветеранов" Туркестанской области Женисбек Мауленкулов.

Председатель Республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" Умирзак Озганбаев выразил свою радость запечатлеть этот знаменательный момент.

По просьбе жителей Туркестанской области, по инициативе предпринимателей был установлен памятник Нурсултану Абишевичу Назарбаеву в Туркестане. Мы высоко оцениваем заслуги Елбасы, который внес большой вклад в развитие древнего города. Первый Президент инициировал идею реализации тюркской интеграции, вернул Туркестану исторический статус. Это высокая дань уважения мудрому аксакалу тюркского мира, который стоял у истоков нового независимого Казахстана, заложил основы мира и процветания нашей страны, - сказал общественный деятель.